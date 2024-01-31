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13:58, 31 января 2024Россия

Коллекторы напали на жену участника СВО за чужие долги

В Твери коллекторы напали на жену участника спецоперации из-за долгов его брата
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Твери коллекторы напали на жену участника специальной военной операции (СВО) из-за чужих долгов. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

По данным издания, долги были накоплены не россиянкой или ее участвующем в СВО мужем, а братом мужчины, который некоторое время жил с семьей в одной квартире. Он не смог расплатиться по кредитам, взятым у микрофинансовых организаций, и те обратились к коллекторам.

Как сообщила пострадавшая, коллекторы ломились к ней в квартиру и требовали от нее выйти из дома, поэтому она вызвала полицию. «Минут через 20 в дверь снова позвонили, я подумала, что это полиция. Открыла дверь, и меня сразу ударили», — рассказала россиянка.

После нападения представители коллекторской организации скрылись, сейчас их ищет полиция.

Еще в 2016 году президент России Владимир Путин подписал закон о коллекторах, запрещающий им применять физическую силу, портить имущество, угрожать и вводить должников в заблуждение. Согласно документу, беспокоить звонками о просроченной задолженности можно только два раза в неделю в дневное время.

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      Марк Леонов
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