МИД прокомментировал решение ООН об отсутствии дискриминации украинцев в Крыму

МИД России прокомментировал решение суда ООН об отсутствии дискриминации в Крыму

Министерство иностранных дел (МИД) России прокомментировало решение Международного суда ООН в Гааге об отсутствии дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В МИД прокомментировали решение по инициированному Украиной разбирательству с Россией о якобы нарушениях Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. В ведомстве отметили, что суд в Гааге отклонил почти все требования Украины по данному иску.

«[Суд] признал, что политика России соответствует обязательствам в рамках конвенции. Дискриминации в отношении крымских татар и украинцев в Крыму нет», — подчеркивается в сообщении. МИД России отметил, что суд признал добровольность выбора крымчан обучаться на русском языке.

Ранее председатель Международного суда ООН Джоан Донохью объявила об отклонении большей части претензий Украины к России по обвинению в якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.