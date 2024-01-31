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20:54, 31 января 2024Мир

МИД прокомментировал решение ООН об отсутствии дискриминации украинцев в Крыму

МИД России прокомментировал решение суда ООН об отсутствии дискриминации в Крыму

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел (МИД) России прокомментировало решение Международного суда ООН в Гааге об отсутствии дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В МИД прокомментировали решение по инициированному Украиной разбирательству с Россией о якобы нарушениях Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. В ведомстве отметили, что суд в Гааге отклонил почти все требования Украины по данному иску.

«[Суд] признал, что политика России соответствует обязательствам в рамках конвенции. Дискриминации в отношении крымских татар и украинцев в Крыму нет», — подчеркивается в сообщении. МИД России отметил, что суд признал добровольность выбора крымчан обучаться на русском языке.

Ранее председатель Международного суда ООН Джоан Донохью объявила об отклонении большей части претензий Украины к России по обвинению в якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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      Юрий Леонов
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