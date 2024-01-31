Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 31 января 2024Мир

Министр обороны Китая заявил о сильной поддержке России по тайваньскому вопросу

Министр обороны КНР Дун Цзюнь: РФ сильно поддерживает Китай по вопросу Тайваня

Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Россия сильно поддерживает Китай по вопросу принадлежности Тайваня, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь. Его цитирует РИА Новости.

«Ощущаем сильную поддержку российской стороны по тайваньскому и другим вопросам, касающихся наших ключевых интересов», — отметил он на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Глава китайского оборонного ведмства также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина «является опорой поддержания мира во всем мире», из-за чего США, пытаясь сохранить статус гегемона, «все время нацеливают свое острие на Китай и Россию».

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что независимость Тайваня стала вызовом для отношений между Китаем и США. Он уточнил, что эта проблема также представляет собой самый большой риск для мира и стабильности в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге против дрона впервые применили С-400 «Триумф». В США его называли самым смертоносным оружием

      Назван самый популярный модный бренд в мире

      Захарова отвергла возможность переговоров о мирном договоре с Японией

      Восьмикратная паралимпийская чемпионка из России решила продать медали

      Россиянин похитил из магазина 15 коробок конфет и съел

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха зимой на любимом курорте богачей

      Улицкую предупредили о конфискации имущества после признания в спонсировании ВСУ

      В МИД заявили о раздражении США из-за коррупции на Украине

      Летучие мыши захватили общежитие крупного университета

      В России оценили интерес иностранцев к обмену замороженными активами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше