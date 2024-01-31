Министр обороны Китая заявил о сильной поддержке России по тайваньскому вопросу

Министр обороны КНР Дун Цзюнь: РФ сильно поддерживает Китай по вопросу Тайваня

Россия сильно поддерживает Китай по вопросу принадлежности Тайваня, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь. Его цитирует РИА Новости.

«Ощущаем сильную поддержку российской стороны по тайваньскому и другим вопросам, касающихся наших ключевых интересов», — отметил он на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Глава китайского оборонного ведмства также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина «является опорой поддержания мира во всем мире», из-за чего США, пытаясь сохранить статус гегемона, «все время нацеливают свое острие на Китай и Россию».

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что независимость Тайваня стала вызовом для отношений между Китаем и США. Он уточнил, что эта проблема также представляет собой самый большой риск для мира и стабильности в регионе.