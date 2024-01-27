Названа помеха для отношений Китая и США

Ван И: Независимость Тайваня стала вызовом для отношений между Китаем и США

Проблема независимости Тайваня представляет собой самый большой риск для мира и стабильности в регионе. Об этом на встрече в Бангкоке с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил министр иностранных дел КНР Ван И, его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, тайваньский вопрос — внутреннее дело Китая. Региональные выборы на острове не могут изменить факт его принадлежности к КНР. США должны придерживаться принципа «одного Китая» и текста двусторонних коммюнике. Также Вашингтону следует выполнять обещание не поддерживать сепаратистские настроения на острове, добавил он.

«Так называемая проблема независимости Тайваня представляет собой самый большой риск для мира и стабильности в Тайваньском проливе. Это также крупнейший вызов для китайско-американских отношений», — назвал причину кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина Ван И.

13 января на президентских выборах на Тайване победил лидер правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, получив свыше 40 процентов голосов избирателей.

МИД России напомнил, что официальная позиция властей по Тайваню «общеизвестна, последовательна и неизменна». Отношения Китая с Тайванем в ведомстве назвали сугубо внутренним делом КНР, а попытки отдельных стран использовать выборы с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе «контрпродуктивными и заслуживающими широкого осуждения».