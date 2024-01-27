Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:05, 27 января 2024Мир

Названа помеха для отношений Китая и США

Ван И: Независимость Тайваня стала вызовом для отношений между Китаем и США

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Проблема независимости Тайваня представляет собой самый большой риск для мира и стабильности в регионе. Об этом на встрече в Бангкоке с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил министр иностранных дел КНР Ван И, его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, тайваньский вопрос — внутреннее дело Китая. Региональные выборы на острове не могут изменить факт его принадлежности к КНР. США должны придерживаться принципа «одного Китая» и текста двусторонних коммюнике. Также Вашингтону следует выполнять обещание не поддерживать сепаратистские настроения на острове, добавил он.

«Так называемая проблема независимости Тайваня представляет собой самый большой риск для мира и стабильности в Тайваньском проливе. Это также крупнейший вызов для китайско-американских отношений», — назвал причину кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина Ван И.

Материалы по теме:
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля 2022
Нэнси и красный дракон. Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
Нэнси и красный дракон.Пелоси сильно разозлила Китай, приехав на Тайвань. Чем ответит американцам Пекин?
4 августа 2022
«Китай ни с кем не создает союзы» Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
«Китай ни с кем не создает союзы»Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
22 марта 2023

13 января на президентских выборах на Тайване победил лидер правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, получив свыше 40 процентов голосов избирателей.

МИД России напомнил, что официальная позиция властей по Тайваню «общеизвестна, последовательна и неизменна». Отношения Китая с Тайванем в ведомстве назвали сугубо внутренним делом КНР, а попытки отдельных стран использовать выборы с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе «контрпродуктивными и заслуживающими широкого осуждения».

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США заявили о совещаниях в России по подрыву роли доллара. Что об этом говорят в Кремле?

      Россиянин попытался помешать эвакуации своей машины и попал под суд

      Захарян получил травму во время матча чемпионата Испании

      Названа помеха для отношений Китая и США

      Дроны-камикадзе ВСУ атаковали село в Белгородской области

      Германия признала свою ответственность за блокаду Ленинграда

      В ФРГ удивились спокойному отношению властей к прославлению Бандеры на Украине

      Российский теннисист сменил спортивное гражданство

      В МИД пообещали не бросать пленных российских военнослужащих после срыва обмена

      Мужчинам назвали способы быстро избавиться от боков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше