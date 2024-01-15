МИД Китая поблагодарил Россию за позицию по выборам на Тайване

МИД КНР: Пекин высоко ценит позицию Москвы по выборам на Тайване

Китай высоко ценит позицию России по выборам на Тайване. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметила, что кроме России еще много стран и международных организаций открыто подтвердили приверженность принципу «одного Китая», поддержали Пекин в деле защиты национального суверенитета и территориальной целостности, а также выступили против независимости Тайваня.

«Мы благодарим эти страны за их понимание и поддержку справедливой позиции Китая», — сказала она.

Президентские выборы на Тайване состоялись 13 января. Победил лидер правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, получив свыше 40 процентов голосов избирателей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о позиции Москвы относительно выборов президента и депутатов законодательных органов власти Тайваня, подчеркнула, что Россия считает отношения между Китаем и Тайванем сугубо внутренним делом КНР.