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18:05, 13 января 2024Мир

В МИД ответили на вопрос о позиции России по выборам в Тайване

Захарова: Россия считает отношения Китая с Тайванем сугубо внутренним делом КНР

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Россия считает отношения между сторонами Тайваньского пролива — Китая и Тайваня — сугубо внутренним делом КНР. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о позиции Москвы относительно выборов президента и депутатов законодательных органов власти Тайваня.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД, отмечается, что позиция России по Тайваню «общеизвестна, последовательна и неизменна».

«Попытки отдельных стран использовать выборы на Тайване с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества», — говорится в нем.

В нем также сказано, что МИД призывает внешние силы воздержаться от провокационных действий, которые подрывают региональную стабильность и международную безопасность.

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В своем ответе Захарова ссылалась на Указ президента от 15 сентября 1992 г. № 1072 «Об отношениях между Российской Федерацией и Тайванем» и основополагающие российско-китайские документы. В частности, отвечая на вопрос о признании Тайваня частью Китая, она цитировала статью 5 Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года, согласно которой Россия признает, что «в мире существует только один Китай, Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме».

Захарова отметила, что данный подход подтверждается Совместной декларацией Российской Федерации и Китайской Народной Республики, которая была подписана лидерами государств 21 марта 2023 года. В ней также сказано, что Россия твердо поддерживает действия Китая по защите суверенитета и территориальной целостности.

Выборы президента на Тайване стартовали 12 января. 13 января стало известно, что лидирует кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Он занимал пост вице-президента Тайваня и считался фаворитом наблюдателей и экспертов.

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      Сергей Истомин
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