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15:56, 31 января 2024Россия

Москвич выдумал нападение с ножом из-за разболевшегося зуба

На северо-востоке Москвы мужчина с зубной болью выдумал нападение с ножом

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На северо-востоке Москвы мужчина выдумал нападение с ножом из-за разболевшегося зуба, таким образом житель столицы пытался ускорить приезд к нему бригады медиков. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, жилец дома на проезде Шокальского 12 раз звонил в скорую помощь, но к нему никто не приехал. Тогда горожанин обратился в полицию и объявил, что истекает кровью и в его квартиру якобы ворвались неизвестные с ножом.

Сотрудники полиции и врачи прибыли по вызову, однако следов преступления не обнаружили. Их встретил мужчина без каких-либо повреждений. Он объяснил, что чувствует сильнейшую зубную боль и озноб. Медики сделали ему обезболивающий укол и отвезли к стоматологу.

В полиции же организовали проверку: москвичу может грозить штраф за ложный вызов.

Ранее сообщалось, что житель Москвы напился и набросился с кулаками на годовалую дочь.

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      Анна Щербакова
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