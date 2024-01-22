Москвич напился и набросился с кулаками на годовалую дочь

РЕН ТВ: москвич напился и избил годовалую дочь, полиция начала проверку

Житель Москвы напился и набросился с кулаками на годовалую дочь. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, в полицию пришла 25-летняя мать девочки. Она пояснила, что ее гражданский супруг перебрал со спиртными напитками и дважды ударил ребенка по лицу.

После этого мужчину доставили в отдел для разбирательства. Девушку же отвезли в больницу вместе с ребенком. Отмечается, что в настоящее время оперативники продолжают проверку.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске Свердловской области мужчина завалил кровать пятимесячной дочери вещами. В результате девочка задохнулась.

До этого житель Красноярского края накормил сына непригодными к употреблению домашними котлетами. Мальчику почти сразу стало плохо, спасти его не удалось. Фарш для блюда россиянин делал вместе с женой.

