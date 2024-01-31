Назван обогнавший Москву по недоступности жилья регион России

bnMAP.pro: Кубань обогнала Москву по недоступности жилья для местных жителей

Краснодарский край обогнал Москву по недоступности новостроек для местных жителей. Регионы России, где проще и сложнее всего накопить на первичное жилье, назвали аналитики платформы bnMAP.pro в своем исследовании, пишет РБК.

Специалисты изучили среднюю стоимость одного квадратного метра новостроек всех классов и типов в крупных городах и регионах России. Данные о доходах брали по Росстату и учитывали, что одну среднюю зарплату в семье полностью откладывают на квартиру.

Так, для покупки «квадрата» на первичном рынке жилья в Кубани потребуется 7,19 средних зарплат по региону. Один квадратный метр там стоит в среднем 406,5 тысячи рублей, а средний доход находится на уровне 56,5 тысячи рублей.

Второе место по недоступности жилья занимает Москва — там средняя стоимость «квадрата» выше (537,8 тысячи рублей). Но больше и зарплаты (в среднем 134 тысячи рублей), поэтому накопить получится за четыре месяца.

Третье место по длительности накоплений на один квадратный метр первичного жилья занимает Казань, — там потребуется отложить 3,43 средних зарплаты. В первую пятерку также входят Санкт-Петербург (2,88 зарплаты) и Нижний Новгород (2,77 зарплаты). Быстрее всего среди городов получится накопить на «квадрат» в Красноярске (1,85 месяца), а среди регионов — в Красноярском крае (1,24 месяца).

Ранее аналитики «Тинькофф Журнала» подсчитали, что для покупки однокомнатной квартиры среднестатистическому россиянину придется непрерывно работать чуть более семи лет и получить 86 зарплат.

