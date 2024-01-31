Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:41, 31 января 2024Ценности

Перечислена самая модная обувь в мире

Lyst: самой модной обувью в мире в 2023 году стали туфли Miu Miu и слипперы UGG

Фото: Unsplash

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, перечислили самую трендовую обувь третьего квартала 2023 года. Соответствующий список опубликован на одноименном сайте.

Согласно рейтингу, в мире пользуются популярностью туфли люксового бренда Miu Miu с каблуком kitten heel, а также кеды Country OG спортивной марки Adidas и кожаные лоферы итальянского модного дома Prada. Среди прочего авторы назвали модными слипперы UGG.

Материалы по теме:
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022
Культ наготы. Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
Культ наготы.Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
14 сентября 2022

Ранее эксперты Lyst также назвали самый популярный модный бренд в мире — им оказался Prada. В то же время на второй строчке оказался лидер прошлого квартала — Miu Miu, а на третьем месте расположили Loewe. В десятку лучших марок также вошли Bottega Veneta, Moncler, Saint Laurent, а также Versace, Jacquemus, Burberry и Valentino.

Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге против дрона впервые применили С-400 «Триумф». В США его называли самым смертоносным оружием

      В Европе выступили против ежегодных голосований по помощи Украине

      Названа самая популярная вещь в мире моды

      Звезда «Кривого зеркала» влюбился в военкора в Донбассе

      Определен суд для рассмотрения дела гаишника с золотым унитазом

      В США возмутились присуждением бронзы командного турнира ОИ-2022 России

      МИД пообещал жестко реагировать на недружественные выпады Японии

      В России оценили объемы бюджетных нарушений

      Состоялся обмен пленными между Россией и Украиной

      Иноагентам и участникам «голой вечеринки» начали отказывать в продаже жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше