Перечислена самая модная обувь в мире

Lyst: самой модной обувью в мире в 2023 году стали туфли Miu Miu и слипперы UGG

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, перечислили самую трендовую обувь третьего квартала 2023 года. Соответствующий список опубликован на одноименном сайте.

Согласно рейтингу, в мире пользуются популярностью туфли люксового бренда Miu Miu с каблуком kitten heel, а также кеды Country OG спортивной марки Adidas и кожаные лоферы итальянского модного дома Prada. Среди прочего авторы назвали модными слипперы UGG.

Ранее эксперты Lyst также назвали самый популярный модный бренд в мире — им оказался Prada. В то же время на второй строчке оказался лидер прошлого квартала — Miu Miu, а на третьем месте расположили Loewe. В десятку лучших марок также вошли Bottega Veneta, Moncler, Saint Laurent, а также Versace, Jacquemus, Burberry и Valentino.