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11:09, 31 января 2024Россия

Очевидец показал на видео последствия падения дрона в Санкт-Петербурге

Сотрудник склада неподалеку от НПЗ в Петербурге показал повреждения из-за дрона

Сотрудник склада, расположенного неподалеку от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Санкт-Петербурге, показал повреждения в помещении из-за предполагаемого падения обломков дрона. Кадры публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам мужчины, из-за обломков в здании выбило стекла. На видео он показывает выходящие в сторону НПЗ окна, в которых видны отверсия.

Россиянин эмоционально выразился о случившемся и сообщил, что от предполагаемого падения обломков здание склада «затряслось».

Как стало известно, дрон был сбит в ночь на 31 января. При падении он повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода. Грохот от предполагаемого падения обломков БПЛА попал на видео.

Кроме того, 31 января системы противовоздушной обороны сбили беспилотник и в Псковской области.

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      Марк Леонов
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