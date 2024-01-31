Популярный российский актер рассказал о съемках в гробу с бутылкой водки

Актер Деревянко рассказал, что 8 дней снимался в гробу для фильма «Конец Славы»

Популярный российский актер театра и кино Павел Деревянко рассказал о том, как снимался в гробу для фильма «Конец Славы». Его цитирует KP.RU.

По словам артиста, съемочный процесс в одном из основных атрибутов похорон длился восемь дней. «Мне нравилось. Я ощущал покой, умиротворение… Хороший сон. А клаустрофобией я не страдаю. Все прошло гладко», — поделился эмоциями Деревянко.

Актер добавил, что в гробу рядом с ним лежала бутылка водки, которая, по сюжету, была необходима его герою.

Ранее он признался, что в 90-е имел проблемы с законом, а именно — получил условный срок за сутенерство.

При этом в статье в «Википедии», посвященной актеру, указано, что в 1996 году артист был условно осужден на один год за незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств.