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09:57, 31 января 2024Мир

Премьер Японии захотел встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер Японии Кисида: необходимо как можно скорее встретиться с Ким Чен Ыном
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: FRANCK ROBICHON / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что необходимо как можно скорее встретиться с главой КНДР Ким Чем Ыном. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

«Я продолжаю передавать Ким Чен Ыну мое намерение решить проблемы японо-северокорейских отношений и открыть новую эпоху для обеих стран и одновременно с этим считаю, что необходимо как можно скорее провести встречу на высшем уровне и продвигать переговоры на высоком уровне», — сказал политик.

Он отметил, что с этой целью по разным каналам ведется работа, однако отказался раскрыть ее детали, поскольку это может повлиять на будущие переговоры.

Ранее японский премьер подтвердил, что страна хочет решения территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, но все равно продолжит политику санкций и поддержку Украины.

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      Семен Александров
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