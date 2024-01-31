Премьер Японии захотел встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер Японии Кисида: необходимо как можно скорее встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что необходимо как можно скорее встретиться с главой КНДР Ким Чем Ыном. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

«Я продолжаю передавать Ким Чен Ыну мое намерение решить проблемы японо-северокорейских отношений и открыть новую эпоху для обеих стран и одновременно с этим считаю, что необходимо как можно скорее провести встречу на высшем уровне и продвигать переговоры на высоком уровне», — сказал политик.

Он отметил, что с этой целью по разным каналам ведется работа, однако отказался раскрыть ее детали, поскольку это может повлиять на будущие переговоры.

Ранее японский премьер подтвердил, что страна хочет решения территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, но все равно продолжит политику санкций и поддержку Украины.