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17:09, 31 января 2024Россия

Путин рассказал о проделанной в России за последние годы работе

Путин заявил, что в России за последние годы было сделано немало

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Результаты работы за последние годы есть, удалось сделать немало. Об этом рассказал кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин, передает ТАСС.

В среду, 31 января, он провел встречу с доверенными лицами. Путин в ходе мероприятия подчеркнул, что есть еще некоторые аспекты, которые важны людям и стране.

«Самое главное, на мой взгляд, заключается в том, чтобы в ходе живого общения с людьми была налажена обратная связь», — заметил глава государства, рассуждая о проделанном.

По мнению Путина, это важно для того, чтобы услышать и принять к исполнению в будущем то, чего ожидают россияне.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с доверенными лицами.

Помимо этого он проведет совещание по развитию Донбасса и Новороссии.

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      Анна Щербакова
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