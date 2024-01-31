Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 31 января 2024Россия

Кремль анонсировал встречу Путина с доверенными лицами

Песков анонсировал встречу Путина с доверенными лицами 31 января

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в среду, 31 января, встретится со своими доверенными лицами как кандидат на пост главы государства. Встречу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Путин проведет мероприятие как кандидат в президенты, будет кандидатское мероприятие, он встретится со своими доверенными лицами», — сказал Песков.

Помимо этого, по словам пресс-секретаря главы государства, Путин 31 января также проведет совещание по развитию Донбасса и Новороссии, а также по видеосвязи откроет там ряд социальных и жилых объектов.

29 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Путина кандидатом на выборах президента России. Из всех подписей, поданных в поддержку кандидатуры действующего главы государства, лишь доли процента оказались недействительными. Как уточнял Песков, Путин не будет принимать участия в предвыборных дебатах.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России. Дистанционное голосование на выборах проведут в 29 регионах России.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Появились подробности о результатах экспертизы по сбитому под Белгородом Ил-76

      Налоговая подала в суд на Сергея Лазарева из-за долгов

      Александр Емельяненко рассказал о проблемах из-за слухов о принятии ислама

      Названа одна из главных причин для поездки в Петербург

      Задержание вымогавшего у россиянки миллионы рублей шантажиста попало на видео

      Нуланд прибыла в Киев

      В Кремле отреагировали на начавшиеся в Европе военные учения НАТО

      Аксенов фразой «мерзавцев надо бить по кошельку» оценил конфискацию за фейки

      В Китае высказались о поддержке позиции России по Украине

      Инстасамка показала внешность с бровями-ниточками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше