Кремль анонсировал встречу Путина с доверенными лицами

Песков анонсировал встречу Путина с доверенными лицами 31 января

Президент России Владимир Путин в среду, 31 января, встретится со своими доверенными лицами как кандидат на пост главы государства. Встречу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Путин проведет мероприятие как кандидат в президенты, будет кандидатское мероприятие, он встретится со своими доверенными лицами», — сказал Песков.

Помимо этого, по словам пресс-секретаря главы государства, Путин 31 января также проведет совещание по развитию Донбасса и Новороссии, а также по видеосвязи откроет там ряд социальных и жилых объектов.

29 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Путина кандидатом на выборах президента России. Из всех подписей, поданных в поддержку кандидатуры действующего главы государства, лишь доли процента оказались недействительными. Как уточнял Песков, Путин не будет принимать участия в предвыборных дебатах.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России. Дистанционное голосование на выборах проведут в 29 регионах России.