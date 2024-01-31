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15:33, 31 января 2024Наука и техника

Rocket Lab запустила четыре спутника и сохранила ступень ракеты

SpaceNews: Rocket Lab запустила четыре спутника и сохранила ступень ракеты

Фото: Scott Andrews / Wikimedia

Компания Rocket Lab в интересах NorthStar Earth and Space успешно запустила четыре спутника формата кубсат, предназначенных для отслеживания объектов на околоземной орбите, и сохранила первую ступень ракеты Electron. Об этом сообщает SpaceNews.

Носитель вывел космические аппараты (КА) на солнечно-синхронную орбиту высотой 530 километров. Спутники позволяют отслеживать на низкой околоземной орбите объекты с поперечным размеров до пяти сантиметров, а на геостационарной — до 40 сантиметров.

В ходе проведенного пуска Rocket Lab удалось сохранить первую ступень Electron. Элемент ракеты при помощи парашюта успешно приводнился спустя 17 минут после пуска и был забран спасательным судном.

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Сохраненную ступень компания планирует использовать в дальнейшем. В 2026 году Rocket Lab должна запустить еще восемь КА в интересах компании NorthStar Earth and Space.

Ранее издание сообщило, что американская компания Rocket Lab произведет 18 спутников для Пентагона.

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      Иван Потапов
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