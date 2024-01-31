Семейная пара придумала схему разбойных нападений на мужчин в Москве и попалась

В Москве задержали семейную пару, совершившую 2 разбойных нападения на мужчин

Полицейские задержали семейную пару, подозреваемую в двух разбойных нападениях на мужчин в центре столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении МВД по Москве.

По данным ведомства, задержанные придумали схему, при которой 26-летняя злоумышленница знакомилась с мужчинами на улице. Когда пара выходила прогуляться по городу, сзади подбегал 25-летний муж женщины и наносил ее спутнику удар по голове или лицу. Затем супруги забирали у потерпевших рюкзаки и скрывались.

Всего злоумышленники успели совершить нападение на двоих мужчин и похитить денег и имущества на общую сумму более 120 тысяч рублей. Злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов, у них изъяли банковские карты одного из потерпевших. Следователи возбудили два уголовных дела по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ, оба фигуранта арестованы.

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