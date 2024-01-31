Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:50, 31 января 2024Мир

Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины

МИД КНР: Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины Рябикина

Фото: IMAGO / Didier Lebrun / Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины Павла Рябикина. Об этом говорится в заявлении на сайте китайского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что Си Цзиньпин принял в Доме народных собраний верительные грамоты от 42 новых послов в Китае.

Ранее Киев пригласил председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина принять участие в «мирном саммите», который пройдет в Швейцарии. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква подчеркнул, что участие Китая в саммите будет крайне важно для украинской стороны.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Эквадор объявил о передаче США старой российской техники вопреки протесту Москвы. На какую сделку идет президент страны?

      Зеленский предложил пост главкома ВСУ двум кандидатам. Кто они и что ответили президенту?

      В «Ростехе» объяснили уникальность корабельного «Панциря»

      Правительство предложило меры для сдерживания цен на мясо и птицу

      Стало известно о проблемах ВСУ на сватовско-кременском участке

      Стало известно о попадании дрона в гражданский автомобиль на трассе в ДНР

      Wildberries и Ozon оценили идею запретить им расти сверх меры

      Российские семьи бросились скупать один тип жилья

      Украинский футболист «Арсенала» поссорился с одноклубником после матча АПЛ

      Под Москвой подростки жестоко избили ногами девочку в коньках и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше