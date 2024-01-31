МИД КНР: Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины Рябикина

Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины Павла Рябикина. Об этом говорится в заявлении на сайте китайского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что Си Цзиньпин принял в Доме народных собраний верительные грамоты от 42 новых послов в Китае.

Ранее Киев пригласил председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина принять участие в «мирном саммите», который пройдет в Швейцарии. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква подчеркнул, что участие Китая в саммите будет крайне важно для украинской стороны.