Сотрудников военкомата Львова обязали ходить с нательными камерами

Сотрудников военкомата Львова обязали использовать камеры для выдачи повесток

Сотрудники военкомата в Львовской области буду пользоваться нагрудными видеокамерами во время раздачи повесток. Эти записи будут попадать в военкоматы в случае необходимости анализа конфликтных ситуаций с гражданами, передает РИА Новости.

Военкомат уточнил, что нагрудные камеры будут использоваться во время ежедневного патрулирования и оповещения граждан «относительно мобилизации населения Львовской области».

Ранее жители Одессы устроили перепалку с военкомом в общественном транспорте, который пытался выдать повестку одному из пассажиров. Военком заявлял, что «был там», в отличие от мужей пассажирок, которые прячутся у них «под юбками».