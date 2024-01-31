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15:57, 31 января 2024Бывший СССР

Сотрудников военкомата Львова обязали ходить с нательными камерами

Сотрудников военкомата Львова обязали использовать камеры для выдачи повесток

Фото: Press Service of the 35th Separate Naval Infantry Brigade / Reuters

Сотрудники военкомата в Львовской области буду пользоваться нагрудными видеокамерами во время раздачи повесток. Эти записи будут попадать в военкоматы в случае необходимости анализа конфликтных ситуаций с гражданами, передает РИА Новости.

Военкомат уточнил, что нагрудные камеры будут использоваться во время ежедневного патрулирования и оповещения граждан «относительно мобилизации населения Львовской области».

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Ранее жители Одессы устроили перепалку с военкомом в общественном транспорте, который пытался выдать повестку одному из пассажиров. Военком заявлял, что «был там», в отличие от мужей пассажирок, которые прячутся у них «под юбками».

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      Валентин Карант
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