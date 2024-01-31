Reuters: США ввели новые санкции против Ирана, Мьянмы и Судана

США ввели новые санкции против Ирана, Мьянмы и Судана за обнаруженные схемы обхода странами санкций и поиска финансирования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство финансов США.

«Сегодняшние действия подчеркивают нашу решимость не допустить, чтобы [Корпус стражей исламской революции] КСИР и его марионеточные террористические группы использовали международную торговую систему для финансирования своей дестабилизирующей деятельности», — отмечается в заявлении министерства финансов США.

Аналогичным образом ведомство заявило о приверженности сдерживания «военного режима Бирмы [Мьянмы]», а также «установления порядка» в Судане. Во всех трех случаях речь идет о блокировке схем и компаний через которые власти трех стран добывают денежные средства. Министерство финансов подчеркнуло, что целью данных действий является желание «вызвать позитивные изменения».

Ранее США уличили в тайном ослаблении нефтяных санкций против Ирана. Предполагается, что Вашингтон частично ослабил введенные бывшим американским лидером Дональдом Трампом санкции на экспорт иранской нефти.