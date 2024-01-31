Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:48, 31 января 2024Мир

США ввели новые санкции против Ирана

Reuters: США ввели новые санкции против Ирана, Мьянмы и Судана

Фото: WP / TRA / Reuters

США ввели новые санкции против Ирана, Мьянмы и Судана за обнаруженные схемы обхода странами санкций и поиска финансирования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство финансов США.

«Сегодняшние действия подчеркивают нашу решимость не допустить, чтобы [Корпус стражей исламской революции] КСИР и его марионеточные террористические группы использовали международную торговую систему для финансирования своей дестабилизирующей деятельности», — отмечается в заявлении министерства финансов США.

Аналогичным образом ведомство заявило о приверженности сдерживания «военного режима Бирмы [Мьянмы]», а также «установления порядка» в Судане. Во всех трех случаях речь идет о блокировке схем и компаний через которые власти трех стран добывают денежные средства. Министерство финансов подчеркнуло, что целью данных действий является желание «вызвать позитивные изменения».

Ранее США уличили в тайном ослаблении нефтяных санкций против Ирана. Предполагается, что Вашингтон частично ослабил введенные бывшим американским лидером Дональдом Трампом санкции на экспорт иранской нефти.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Самолет сбит американской системой». Путин огласил результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76

      Раскрыт возможный мотив расправы россиянина над экс-возлюбленной и ее дочерью

      Россиянам рассказали о погоде в феврале

      На Украине раскрыли детали обмена пленными с Россией

      Мужчина в поисках наркотиков напал с битой на россиянку и сел на десять лет

      Буданов пообещал новое контрнаступление ВСУ весной

      Уехавший в США стендап-комик назвал преимущество России перед Америкой

      США ввели новые санкции против Ирана

      Участник переговоров в Белом доме назвал реальное отношение Путина к Трампу

      Индекс потребительских настроений россиян достиг исторического максимума

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше