Стала известна причина возможного увольнения Залужного

WP: Зеленский планирует уволить Залужного, чтобы повлиять на партнеров Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увольнение главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного на совещании, которое состоялось 29 января. Глава государства допускает, что отставка главкома повлияет на партнеров Киева, финансовая помощь которых ослаблена, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Источник издания утверждает, что Зеленский указал Залужному на усталость украинцев от конфликта и замедление военной помощи от международных спонсоров республики. По мнению президента, возможно, новый главком улучшит ситуацию, добавил чиновник.

Как уточнил другой собеседник WP, ожидается, что высокопоставленные сотрудники Залужного также будут уволены. Залужному предложили другую должность, но он отказался, отметил чиновник. При этом, по его словам, главком ВСУ намерен покинуть армию.

Ранее стало известно об отказе командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского стать новым главнокомандующим. По данным The Times, после давления со стороны других военачальников и международных партнеров Зеленский передумал увольнять Залужного.