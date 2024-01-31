Стало известно о желании США отложить процесс вступления Украины в НАТО

FP: США и Германия хотят отложить начало процесса вступления Украины в НАТО

США и Германия хотят отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, пишет Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что сама Украина и «некоторые из ее самых сильных сторонников» подталкивают Североатлантический альянс к официальному приглашению Киева стать членом НАТО на предстоящем крупном саммите. При этом Германия и Соединенные Штаты считают преждевременным начинать процесс принятия страны, пока продолжается конфликт. Автор статьи поясняет, что власти США и ФРГ опасаются, что это может спровоцировать полноценное столкновение альянса с Россией вплоть до ядерной войны.

Также, по данным журнала, растут опасения победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США в ноябре 2024 года. Ожидается, что если политик вернется в Белый дом, то он не станет работать над принятием Украины в альянс, отложив этот вопрос минимум на четыре года.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявила, что членство Киева в НАТО возможно после его победы в конфликте с Россией. По ее словам, сейчас лидеры альянса рассматривают возможность предоставить Украине приглашение начать переговоры о вступлении.