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02:35, 31 января 2024Интернет и СМИ

Стало известно о желании США отложить процесс вступления Украины в НАТО

FP: США и Германия хотят отложить начало процесса вступления Украины в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США и Германия хотят отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, пишет Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что сама Украина и «некоторые из ее самых сильных сторонников» подталкивают Североатлантический альянс к официальному приглашению Киева стать членом НАТО на предстоящем крупном саммите. При этом Германия и Соединенные Штаты считают преждевременным начинать процесс принятия страны, пока продолжается конфликт. Автор статьи поясняет, что власти США и ФРГ опасаются, что это может спровоцировать полноценное столкновение альянса с Россией вплоть до ядерной войны.

Также, по данным журнала, растут опасения победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США в ноябре 2024 года. Ожидается, что если политик вернется в Белый дом, то он не станет работать над принятием Украины в альянс, отложив этот вопрос минимум на четыре года.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявила, что членство Киева в НАТО возможно после его победы в конфликте с Россией. По ее словам, сейчас лидеры альянса рассматривают возможность предоставить Украине приглашение начать переговоры о вступлении.

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      Марина Совина
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