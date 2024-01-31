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17:41, 31 января 2024Мир

Турция заявила о санкциях к прибывающим из Крыма судам

Министр транспорта Турции Уралоглу заявил о санкциях против судов из Крыма

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Турция применяет санкции против прибывающих в страну кораблей из Крыма. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу, сообщает ТАСС.

Уралоглу выступил с заявлением в ходе встречи с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым на Форуме по восстановлению Украины в Стамбуле. Он сообщил, что Турция вводит санкции против судов, если устанавливает факт их отправления из Крыма.

«Поскольку суда, выходящие оттуда [из портов Крыма], отключают систему автоматического распознавания, мы не можем знать, откуда именно они пришли. Я хотел бы, чтобы вы знали, что когда мы их идентифицируем, мы также применяем санкции», — заявил министр. По его словам, корабли либо отправляются обратно, либо получают значительные штрафы.

Ранее Турция уведомила Великобританию об отказе пропустить проданный Киеву тральщик. В министерстве обороны Турции заявили о принятии решения в соответствии с положениями Конвенции Монтре.

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      Юрий Леонов
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