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13:54, 31 января 2024Среда обитания

В дачную амнистию захотели включить два новых типа построек

Депутат Крашенинников: в дачную амнистию предлагают включить бани и летние кухни

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В России захотели включить бани и летние кухни в дачную амнистию. С предложением упростить регистрацию в Росреестре двух новых типов построек предлагают в Госдуме, сообщает RTVI.

По словам главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, такой законопроект уже готовится. «Есть люди, которые хотят быть защищенными по этим объектам, а также, если они захотят осуществить по ним сделки, надо чтобы такая возможность была», — пояснил депутат.

Парламентарий напомнил, что бани и летние кухни уже подлежат учету — сейчас объекты и их расположение на участке описывает бюро технической инвентаризации. С принятием поправок в закон собственнику дачи придется просто подать необходимые документы в Росреестр. «Чтобы не было такого, чтобы кадастровые инженеры ходили, мерили — иногда бывает вне рамок правового поля», — рассказал Крашенинников.

Ранее россиян предупредили об угрозе сноса одного типа построек на даче. Речь идет о гостевых домах — создание их на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ) запрещено. Эксперты пояснили, что по закону земля и постройки на дачном участке должны использоваться для личных нужд, а не для ведения бизнеса.

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      Нина Ташевская
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