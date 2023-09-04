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18:55, 4 сентября 2023Среда обитания

Россиян предупредили об угрозе сноса одного типа построек на даче

Депутат Чаплин: гостевые дома на дачном участке незаконны и могут быть снесены

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Гостевые дома для десятков отдыхающих, которые возведены на дачном участке, считаются незаконными и могут быть снесены. Об угрозе демонтажа этого типа построек предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет «Российская газета».

Парламентарий рассказал, что на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ) — особенно в курортных городах — часто строят гостевые дома. Однако даже если здание возвели с разрешения председателя СНТ, оно будет считаться неправомерным.

Чаплин пояснил, что по закону земля и постройки на дачном участке должны использоваться для личных нужд, а не для ведения бизнеса. «Таким образом, садовый участок не предназначен для размещения гостевых домов в принципе и наличие/отсутствие разрешения председателя никакого правового значения не имеет. Скорее это некая "гарантия" того, что пока собственник гостевых домов ведет себя приемлемо для председателя, он не будет жаловаться в надзорные органы», — уточнил эксперт.

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По словам депутата, иногда суд принимает решение снести гостевой дом, так как он может подходить под критерии самовольной постройки. «Поэтому, безусловно, такие действия неправомерны, и соседи вправе пожаловаться, если они заметили в своем СНТ такой бизнес», — подчеркнул депутат.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание токсичных и психотропных растений на даче. За наличие на территории борщевика или волчеягодника можно отделаться денежным штрафом, а за выращивание конопли или кокаинового куста грозит уже уголовная ответственность.

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    Нина Ташевская
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