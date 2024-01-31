В Кремле рассказали о противоречиях в Киеве на фоне слухов об отставке Залужного

Песков сообщил о проблемах киевского режима на фоне слухов об отставке Залужного

Киевский режим страдает от противоречий, которые растут из-за провала контрнаступления и проблем на фронтах. О проблемах украинских властей на фоне слухов об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Очевидным остается одно: у Киевского режима много проблем, там все неладно. Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий у представителей этого режима, и в военной верхушке, и в гражданской», — сообщил он.

По словам Пескова, противоречия в Киеве будут расти по мере успешного продолжения специальной военной операции. Он также отметил, что в Кремле следят за информацией об отставке главкома ВСУ.

Вечером 29 января бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза сообщил о возможном увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. При этом он ссылался на свои источники.