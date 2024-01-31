Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 31 января 2024Бывший СССР

В МИД заявили о раздражении США из-за коррупции на Украине

Захарова: зашкаливающая коррупция на Украине раздражает США

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Зашкаливающая коррупция на Украине раздражает США, так как она компрометирует Вашингтон перед грядущими выборами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

«Зашкаливающая коррупция и повсеместное воровство безусловно вызывают растущее не столько даже беспокойство, сколько раздражение в Соединенных Штатах Америки. Перед выборами неудобно читать всю эту информацию. Она их компрометирует, ведь они же находятся в связке», — рассказала она.

По словам Захаровой, разговаривать о надзоре за помощью не имеет смысла, так как поставленное Западом оружие уже было обнаружено на Ближнем Востоке. Она также отметила, что украинские власти многие годы разворовывают страну, работая в связке с Белым домом, и указала на «проделки семьи [президента США Джо] Байдена на Украине».

Ранее в воровстве западной помощи Киев обвинил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Он также заявил, что доверять украинцам нельзя.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге против дрона впервые применили С-400 «Триумф». В США его называли самым смертоносным оружием

      Назван самый популярный модный бренд в мире

      Захарова отвергла возможность переговоров о мирном договоре с Японией

      Восьмикратная паралимпийская чемпионка из России решила продать медали

      Россиянин похитил из магазина 15 коробок конфет и съел

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха зимой на любимом курорте богачей

      Улицкую предупредили о конфискации имущества после признания в спонсировании ВСУ

      В МИД заявили о раздражении США из-за коррупции на Украине

      Летучие мыши захватили общежитие крупного университета

      В России оценили интерес иностранцев к обмену замороженными активами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше