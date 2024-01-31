Захарова: зашкаливающая коррупция на Украине раздражает США

Зашкаливающая коррупция на Украине раздражает США, так как она компрометирует Вашингтон перед грядущими выборами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

«Зашкаливающая коррупция и повсеместное воровство безусловно вызывают растущее не столько даже беспокойство, сколько раздражение в Соединенных Штатах Америки. Перед выборами неудобно читать всю эту информацию. Она их компрометирует, ведь они же находятся в связке», — рассказала она.

По словам Захаровой, разговаривать о надзоре за помощью не имеет смысла, так как поставленное Западом оружие уже было обнаружено на Ближнем Востоке. Она также отметила, что украинские власти многие годы разворовывают страну, работая в связке с Белым домом, и указала на «проделки семьи [президента США Джо] Байдена на Украине».

Ранее в воровстве западной помощи Киев обвинил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Он также заявил, что доверять украинцам нельзя.