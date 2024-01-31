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12:40, 31 января 2024Россия

В Петербурге водитель автобуса протащил по асфальту ребенка

В Петербурге водитель автобуса прищемил дверью и протащил по асфальту ребенка

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге водитель автобуса прищемил дверью и протащил по асфальту маленького ребенка. Об этом сообщил портал 78.ru.

По данным издания, управлявший общественным транспортом не убедился, что все пассажиры вышли на остановке.

Очевидица происшествия отметила, что водитель закрыл двери, не заметив юного пассажира, и автобус начал движение, таща детсадовца по дороге задними колесами.

Как уверяет свидетельница, на перекрестке с улицей Массальского водитель все-таки решил остановиться и открыл двери, предположительно, чтобы пассажиры могли удостовериться, что ребенок уже освободился. После этого мужчина продолжил движение.

Уточнялось, что родители пострадавшего ребенка в полицию не обращались. Однако по факту инцидента была организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре водитель маршрутки высадил школьника с детским церебральным параличом (ДЦП) посреди трассы.

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      Анна Щербакова
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