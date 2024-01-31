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20:01, 31 января 2024Путешествия

В S7 объяснили участившиеся инциденты с помпажем двигателей Boeing

S7 объяснила помпажи двигателей Boeing неправильной обработкой против льда

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Авиакомпания S7 Airlines объяснила, что участившиеся в последнее время случаи помпажа двигателей Boeing связаны неправильной обработкой самолетов против льда. Об этом сообщил РБК.

Неустойчивая работа двигателей была связана тем, что во время противообледенительной обработки воздушных судов частицы жидкости попадали на лопатки компрессора. «Эффект загрязнения носит накопительный характер», — уточнили в S7.

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Также жидкость могла проникать во включенные двигатели с асфальтированной поверхности аэродромов. По словам специалистов, этому особенно подвержены Boeing 737-800, двигатели которых расположены ниже, чем у других лайнеров. При этом во всех инцидентах сами двигатели были исправны.

Из-за неполадок с самолетами глава Росавиации Дмитрий Ядров провел совещание с руководством S7. Перевозчику рекомендовали больше не обрабатывать самолеты от льда с включенными двигателями и чистить турбины чаще.

За последние дни января сообщалось о трех случаях помпажа двигателей лайнеров S7. Проблемы возникли на двух рейсах из Улан-Удэ в Москву и одном — из столицы в Анталью.

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      Мария Борисова
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