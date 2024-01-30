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09:41, 30 января 2024Путешествия

Пассажирский Boeing прервал вылет в Москву из-за поломки двигателя

«Авиаторщина»: самолет S7 не смог вылететь из Улан-Удэ в Москву из-за поломки

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines не смог вылететь из Улан-Удэ в Москву из-за поломки двигателя. За последние дни это уже третий подобный случай, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Нештатная ситуация произошла утром 30 января. За несколько секунд до отрыва от взлетно-посадочной полосы (ВВП) Boeing 737 прервал подъем из-за помпажа левого двигателя. Самолет самостоятельно вырулил на стоянку, после чего пассажиров высадили и проводили в здание аэропорта.

По данным онлайн табло, в итоге отправление перенесли на 7,5 часа. При осмотре полосы посторонних предметов на ней не нашли.

27 января воздушное судно S7 также не смогло вылететь из Улан-Удэ в столицу из-за неисправности двигателя. Хотя накануне самолет проходил техобслуживание, при разгоне на ВВП пилоты обнаружили неполадки. В тот же день еще один Boeing этой авиакомпании прерывал вылет из Домодедово в Анталью из-за помпажа двигателя.

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      Мария Борисова
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