Пассажирский Boeing прервал вылет в Москву из-за поломки двигателя

«Авиаторщина»: самолет S7 не смог вылететь из Улан-Удэ в Москву из-за поломки

Пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines не смог вылететь из Улан-Удэ в Москву из-за поломки двигателя. За последние дни это уже третий подобный случай, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Нештатная ситуация произошла утром 30 января. За несколько секунд до отрыва от взлетно-посадочной полосы (ВВП) Boeing 737 прервал подъем из-за помпажа левого двигателя. Самолет самостоятельно вырулил на стоянку, после чего пассажиров высадили и проводили в здание аэропорта.

По данным онлайн табло, в итоге отправление перенесли на 7,5 часа. При осмотре полосы посторонних предметов на ней не нашли.

27 января воздушное судно S7 также не смогло вылететь из Улан-Удэ в столицу из-за неисправности двигателя. Хотя накануне самолет проходил техобслуживание, при разгоне на ВВП пилоты обнаружили неполадки. В тот же день еще один Boeing этой авиакомпании прерывал вылет из Домодедово в Анталью из-за помпажа двигателя.