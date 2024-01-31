Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:30, 31 января 2024Силовые структуры

Владельца и водителя попавшего в ДТП автобуса с хоккеистами арестовали на Урале

На Урале арестовали водителя и владельца автобуса с хоккеистами из-за ДТП

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Невьянский городской суд Свердловской области арестовал владельца и водителя автобуса, на котором детская хоккейная команда попала в ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бизнесмен Евгений Лобов и водитель Игорь Миненко будут находиться под стражей до 28 марта. Лобова обвиняют в преступлении по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Миненко вменяется статья 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

ДТП на Урале произошло утром 29 января. Автобус, который перевозил детскую хоккейную команду, столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем. В нем находились двое участников спецоперации, спасти их не удалось. Также в результате столкновения пострадал тренер хоккейной команды, он не выжил.

По предварительным данным, во время движения у автобуса лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин решил обезопасить Россию от обстрелов с Украины. Как это будет сделано?

      Врач дал один совет пожилым одиноким россиянам

      Раскрыты последствия от геоинженерного вмешательства в глобальное потепление

      Россиянин предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма за комментарий

      Акции китайских компаний обвалились до минимума за пять лет

      Врач спас жизнь пассажирке самолета с помощью Apple Watch

      В США предрекли победу России в случае прекращения помощи Украине от Запада

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в Сочи

      Депутат Рады заявила об антиконституционности законопроекта о мобилизации

      55-летняя Светлана Бондарчук снялась в кроп-топе без бюстгальтера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше