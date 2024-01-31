Владельца и водителя попавшего в ДТП автобуса с хоккеистами арестовали на Урале

На Урале арестовали водителя и владельца автобуса с хоккеистами из-за ДТП

Невьянский городской суд Свердловской области арестовал владельца и водителя автобуса, на котором детская хоккейная команда попала в ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бизнесмен Евгений Лобов и водитель Игорь Миненко будут находиться под стражей до 28 марта. Лобова обвиняют в преступлении по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Миненко вменяется статья 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

ДТП на Урале произошло утром 29 января. Автобус, который перевозил детскую хоккейную команду, столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем. В нем находились двое участников спецоперации, спасти их не удалось. Также в результате столкновения пострадал тренер хоккейной команды, он не выжил.

По предварительным данным, во время движения у автобуса лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу.