Захарова указала на торговлю гуманитарной помощью для Киева на онлайн-площадках

Захарова: гуманитарную помощь для Киева распродают на онлайн-площадках

На Украине поставляемую Западом гуманитарную помощь распродают на торговых и онлайн-площадках. На недобросовестную торговлю указала представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Захарова привела в пример сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) о хищении 40 миллионов долларов на закупке снарядов. Она добавила, что не менее масштабное разворовывание выделяемой Киеву помощи наблюдается среди волонтерских организаций.

«Все это идет на прилавки магазинов именно для сбыта населению за деньги. Мало того, уже крупные торговые площадки на Украине, онлайн-площадки начинают торговлю гуманитарной помощью», — подчеркнула представитель МИД.

По ее словам, никого даже не смущает то, что гуманитарные товары промаркированы и волонтерство на Украине «превратилось в настоящий страшный коррупционный бизнес».

Ранее СБУ пришли с обысками к действующим и бывшим чиновникам Минобороны республики. Фигурантов подозревают в хищении 1,5 миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов) в процессе закупок снарядов для Вооруженных сил страны.

