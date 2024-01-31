Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:39, 31 января 2024Из жизни

Женщина купила лотерейный билет за 1,8 тысячи рублей и выиграла 90 миллионов

В США женщина купила лотерейный билет и выиграла 90 миллионов рублей

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Женщина из США случайно поучаствовала в новой лотерее и выиграла миллион долларов (около 90 миллионов рублей). Об этом сообщает WJTV.

В ноябре 2023 года «Лоттерея Миссисипи» анонсировала особый розыгрыш Jackson game, главный приз в котором составлял миллион долларов (90 миллионов рублей). В понедельник, 29 января, женщина, которая предпочла не называть своего имени, зашла в киоск с лотерейными билетами в городе Тупело. Она собиралась купить несколько билетов Cash Pop, которые брала регулярно. Однако женщина в очереди перед ней приобрела Jackson game за 20 долларов (около 1,8 тысячи рублей), поэтому она тоже решила рискнуть.

Когда через несколько часов американка стерла защитный слой на билете, то обнаружила, что выиграла миллион долларов.

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

«Я сказала детям, что хочу сделать им сюрприз, когда мы вернемся домой. Сын пошутил, что я выиграла миллион долларов. Вместо этого я дала им печенье. Они были разочарованы, но затем я сказала, что и правда выиграла миллион долларов!» — рассказала победительница.

Ранее сообщалось, что жительница США наугад купила лотерейный билет и сорвала куш. Женщина рассказала, что всегда вслепую покупала билеты в торговых автоматах, когда хотела сыграть в лотерею.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник пытался атаковать нефтяной завод в Петербурге. Его сбили, но при падении произошел мощный взрыв

      Губернатор Петербурга прокомментировал предполагаемое падение беспилотника

      Очевидец показал на видео последствия падения дрона в Санкт-Петербурге

      ЕС променял климат на оборону из-за Украины

      Режиссера «Мастера и Маргариты» потребовали проверить на финансирование ВСУ

      Российские войска продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском

      Сбер выпустил новое приложение для iOS

      В Петербурге против БПЛА впервые применили ЗРК «Триумф»

      Аэропорт Санкт-Петербурга ввел временные ограничения ночью

      В ЦБ назвали число готовых подключиться к пилоту цифрового рубля банков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше