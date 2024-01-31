Женщина купила лотерейный билет за 1,8 тысячи рублей и выиграла 90 миллионов

В США женщина купила лотерейный билет и выиграла 90 миллионов рублей

Женщина из США случайно поучаствовала в новой лотерее и выиграла миллион долларов (около 90 миллионов рублей). Об этом сообщает WJTV.

В ноябре 2023 года «Лоттерея Миссисипи» анонсировала особый розыгрыш Jackson game, главный приз в котором составлял миллион долларов (90 миллионов рублей). В понедельник, 29 января, женщина, которая предпочла не называть своего имени, зашла в киоск с лотерейными билетами в городе Тупело. Она собиралась купить несколько билетов Cash Pop, которые брала регулярно. Однако женщина в очереди перед ней приобрела Jackson game за 20 долларов (около 1,8 тысячи рублей), поэтому она тоже решила рискнуть.

Когда через несколько часов американка стерла защитный слой на билете, то обнаружила, что выиграла миллион долларов.

«Я сказала детям, что хочу сделать им сюрприз, когда мы вернемся домой. Сын пошутил, что я выиграла миллион долларов. Вместо этого я дала им печенье. Они были разочарованы, но затем я сказала, что и правда выиграла миллион долларов!» — рассказала победительница.

Ранее сообщалось, что жительница США наугад купила лотерейный билет и сорвала куш. Женщина рассказала, что всегда вслепую покупала билеты в торговых автоматах, когда хотела сыграть в лотерею.