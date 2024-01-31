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15:46, 31 января 2024Интернет и СМИ

Звезда «Кривого зеркала» влюбился в военкора в Донбассе

Артист «Кривого зеркала» Морозов влюбился в 27-летнюю журналистку в Донбассе
Александр Морозов

Александр Морозов. Кадр: Историс - Откройте, Давид! / YouTube

Артист эстрады, звезда юмористической программы «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, что влюбился в 27-летнюю военную журналистку Елену Соколову, с которой познакомился во время поездки в Донбасс. Об этом он заявил в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Морозов рассказал, что познакомился с Соколовой, когда они в образах Деда Мороза и Снегурочки поздравляли бойцов с праздниками в Донбассе. Затем они встретились на одном мероприятии в Ростове-на-Дону.

По словам артиста, сначала новая знакомая показалась ему очень юной. Затем он узнал, что девушке 27 лет, она лейтенант интернациональной бригады «Пятнашка», военкор. «У нас такая теплая дружба с ней! Я не знаю, к чему это приведет, но мое сердце осталось у Леночки Соколовой», — добавил Морозов.

О том, что он отправится в Донбасс, Морозов рассказал в феврале 2023 года. Артист тогда заявил, что планирует выступать перед мирными жителями.

Александр Морозов был женат один раз. Он женился, когда ему было 22 года, спустя шесть лет брак распался. Впоследствии артист отношения официально не регистрировал.

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      Маргарита Щигарева
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