Звезда «Слова пацана» восхитила поклонников новыми фото в платье

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд восхитила поклонников новыми фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

14-летняя звезда, прославившаяся ролью школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», продемонстрировала черно-белые кадры, где позирует в наряде длины макси. Так, она надела приталенное платье с лентами и спущенными рукавами, выполненное из струящейся ткани. Кроме того, девушка уложила волосы в высокий пучок, оставив у лица несколько прядей.

Пользователи сети оценили снимки в комментариях. «Какая красивая», «Такая элегантная», «Шикарная», «Невероятная», «Одни из самых прекрасных фото», — отметили юзеры.

Ранее в январе дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Андерсон снялась в джинсовой одежде для мартовского номера японской версии журнала Numero. На размещенных кадрах 16-летняя актриса и манекенщица позировала на улицах Токио в нарядах итальянского бренда Miu Miu.