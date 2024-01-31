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16:21, 31 января 2024Ценности

Звезда «Слова пацана» восхитила поклонников новыми фото в платье

Анна Пересильд

Анна Пересильд. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд восхитила поклонников новыми фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

14-летняя звезда, прославившаяся ролью школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», продемонстрировала черно-белые кадры, где позирует в наряде длины макси. Так, она надела приталенное платье с лентами и спущенными рукавами, выполненное из струящейся ткани. Кроме того, девушка уложила волосы в высокий пучок, оставив у лица несколько прядей.

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Пользователи сети оценили снимки в комментариях. «Какая красивая», «Такая элегантная», «Шикарная», «Невероятная», «Одни из самых прекрасных фото», — отметили юзеры.

Ранее в январе дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Андерсон снялась в джинсовой одежде для мартовского номера японской версии журнала Numero. На размещенных кадрах 16-летняя актриса и манекенщица позировала на улицах Токио в нарядах итальянского бренда Miu Miu.

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      Карина Черных
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