Американцы отказались уходить из Сирии

Шеф Пентагона Остин: США не рассматривают вариант вывода войск из Сирии

США не рассматривают вариант вывода войск из Сирии, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его слова приводит ТАСС.

Американцы отказываются уходить из-за экскалации ситуации на Ближнем Востоке и атак на собственные войска в регионе. Шеф Пентагона считает, что США обладают достаточным потенциалом, чтобы ответить на удары по своим базам.

На вопрос, уйдут ли американцы из Ирака, Остин прям не ответил, отметив, что на эту тему ведутся консультации с властями в Багдаде.