Белгородскую область за сутки атаковали больше 40 беспилотников

Белгородский губернатор Гладков: за сутки область атаковали больше 40 БПЛА

Белгородскую область за сутки атаковали больше 40 Беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в ежедневной сводке атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликованной в Telegram.

Помимо этого, по области за сутки ВСУ выпустили около 40 снарядов. Больше всего атак пришлось на село Щетиновка в Белгородском районе. В населенном пункте зафиксировали 14 прилетов. Помимо того, на село сбросили 15 боеприпасов с беспилотников.

Гладков добавил, что в результате атаки украинских войск на село Богун-Городок местный житель получил травму и контузию.

Ранее в Минобороны заявили, что российская система противовоздушной обороны сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над двумя регионами России. «Украинские БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (четыре дрона) и Курской (один беспилотник) областей», — указали в министерстве.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.