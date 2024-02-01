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14:59, 1 февраля 2024Силовые структуры

Библиотекаря осудили за сокрытие сведений о подготовке теракта в Петербурге

В Петербурге оштрафовали библиотекаря, скрывшую план друга поджечь военкомат

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд в Петербурге признал виновной в сокрытии сведений о подготовке теракте библиотекаря Анну Зеладину и назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В зале суда женщина признала свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке.

По данным следствия, 30 сентября 2022 года Зеладина, находясь в квартире медицинского работника Максима Асрияна (включен в список террористов и экстремистов), узнала о его недовольстве политикой действующей власти России и планах затруднить проведение мобилизации. Мужчина намеревался поджечь военкомат с помощью средства для розжига, которое подсудимая приобрела по его просьбе, не зная о готовящемся теракте. Тем не менее, узнав о планах Асрияна, женщина не сообщила о них в правоохранительные органы. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 205.6 («Несообщение о преступлении») УК РФ.

Ранее суд оштрафовал на 40 тысяч рублей и другую знакомую медработника — учительницу Татьяну Лименя-Осипову. Ее также признали виновной в сокрытии информации о подготовке теракта.

Асриян попытался совершить задуманное 1 октября 2022 года и был задержан сотрудниками Росгвардии. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

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