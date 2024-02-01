Барометр IData: 85 % граждан Молдавии не поддержали легализацию однополых браков

Около восьми процентов граждан Молдавии поддерживают введение в стране института однополых браков, большинство выступает против легализации. Об этом свидетельствуют данные барометра, которые опубликованы на странице социологической службы IData в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В январе к жителям республики обратились с вопросом: «Вы лично за или против легализации однополых браков». 85 процентов высказались против. Одобрили такую инициативу только 7,8 процента молдаван, еще 7,2 процента затруднились ответить.

Ранее Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) сообщил, что большинство жителей Молдавии оказались недовольны направлением развития страны. Согласно опросу, 58 процентов респондентов выразили недовольство курсом действующей власти.