В России назвали незаконной депортацию всех участников «Би-2» в Израиль

Депутат Шолохов назвал незаконной депортацию всех участников «Би-2» в Израиль

Депортация всех участников рок-группы «Би-2» в Израиль, включая тех, у кого имеется только российское гражданство, является незаконной. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«На мой взгляд, это незаконно. Речь идет даже не о "Би-2", а просто об общей практике. По каким соображениям гражданин одной страны может быть депортирован в другую, мне вообще непонятно. Совершенно очевидно, что таких правил не существует, поэтому продолжается общемировая тенденция любым способом насолить России. Это очередной прецедент, когда международное право используется только там, где это выгодно, и меняется опять же под нужный момент», — отреагировал депутат.

Ранее о том, что все участники группы покинули Таиланд и направились в Израиль, рассказали представители коллектива.

Туристическая полиция задержала участников группы 24 января сразу после выступления на Пхукете. До этого коллектив дал концерт в Паттайе. Причиной ареста стало проведение выступлений без разрешения.

