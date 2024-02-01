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15:59, 1 февраля 2024Мир

Дипломат предрек ЕС саморазрушение из-за антироссийского курса

Логвинов: продолжение антироссийского курса может привести к саморазрушению ЕС
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские элиты, которые сознательно взяли антироссийский курс в основу внешней политики Евросоюза (ЕС) и бросили на противостояние с Москвой все имеющиеся у них ресурсы, не свернут с этого пути, потеря ощущения реальности и продолжение этого курса приведет объединение к саморазрушению. Такую оценку внешней политики ЕС дал исполняющий обязанности постпреда России при организации Кирилл Логвинов в статье для ТАСС.

«По мере осознания краха задуманного против России "экономического блицкрига" Брюссель начал терять ощущение реальности, расшатывать интеграционные устои, перегибать в контактах с внешним миром. В результате Евросоюз, бросив на противостояние с нашей страной буквально все имеющиеся у него ресурсы — политические, экономические, дипломатические, военные, информационные, — загнал себя в такое состояние, что увязывает свою судьбу с исходом СВО», — заявил дипломат.

По мнению Логвинова, огромный объем потраченных на противостояние с Россией средств не позволит европейским элитам «свернуть с избранного пути». «В противном случае им пришлось бы публично признать ошибочность антироссийской политики. Вместо этого они обвиняют во всех бедах Россию, тем самым продолжая "копать себе яму"», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия начнет неофициальное обсуждение нового пакета санкций против России 3 февраля. Ожидается, что новый санкционный пакет направят на блокирование возможностей обхода рестрикций, в первую очередь для товаров, которые можно использовать в военных целях.

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      Виктория Кондратьева
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