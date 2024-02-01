Раскрыта природа загадочного космического объекта

arXiv: космический источник излучения высокой энергии J1745.1 оказался пульсаром

Международная группа астрономов раскрыла предполагаемую природу загадочного космического источника излучения очень высокой энергии 2FHL J1745.1-3035, который может порождаться пульсарным ветром. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

2FHL J1745.1-3035 (J1745.1), расположенный недалеко от центра Галактики, является вторым по яркости в гамма-лучах среди 12 необъясненных источников очень высокой энергии во втором каталоге Fermi-LAT (2FHL). Предыдущие наблюдения показали, что этот космический объект имеет жесткий спектр в гамма-лучах выше 50 гигаэлектронвольт и является излучателем волн с энергией тетраэлектронвольт.

Исследователи проанализировали архивные данные космических аппаратов НАСА Chandra и NuSTAR, а также со спутника ЕКА XMM-Newton. Оказалось, что источник в рентгеновских лучах выглядит компактным и не демонстрирует никаких признаков расширения. Тем не менее Chandra удалось разглядеть, что излучение исходит из небольшой области размером пять угловых секунд.

Предполагается, что 2FHL J1745.1-3035 является мощной туманностью пульсарного ветра (PWN). Звездный ветер от пульсара, состоящий из заряженных частиц, сталкивается с окружающей пульсар средой, в частности с медленно расширяющимися остатками сверхновой, в результате чего вся туманность начинает испускать высокоэнергетическое излучение.