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20:26, 1 февраля 2024Наука и техника

Раскрыта природа загадочного космического объекта

arXiv: космический источник излучения высокой энергии J1745.1 оказался пульсаром

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Международная группа астрономов раскрыла предполагаемую природу загадочного космического источника излучения очень высокой энергии 2FHL J1745.1-3035, который может порождаться пульсарным ветром. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

2FHL J1745.1-3035 (J1745.1), расположенный недалеко от центра Галактики, является вторым по яркости в гамма-лучах среди 12 необъясненных источников очень высокой энергии во втором каталоге Fermi-LAT (2FHL). Предыдущие наблюдения показали, что этот космический объект имеет жесткий спектр в гамма-лучах выше 50 гигаэлектронвольт и является излучателем волн с энергией тетраэлектронвольт.

Исследователи проанализировали архивные данные космических аппаратов НАСА Chandra и NuSTAR, а также со спутника ЕКА XMM-Newton. Оказалось, что источник в рентгеновских лучах выглядит компактным и не демонстрирует никаких признаков расширения. Тем не менее Chandra удалось разглядеть, что излучение исходит из небольшой области размером пять угловых секунд.

Предполагается, что 2FHL J1745.1-3035 является мощной туманностью пульсарного ветра (PWN). Звездный ветер от пульсара, состоящий из заряженных частиц, сталкивается с окружающей пульсар средой, в частности с медленно расширяющимися остатками сверхновой, в результате чего вся туманность начинает испускать высокоэнергетическое излучение.

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      Александр Еникеев
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