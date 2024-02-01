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18:11, 1 февраля 2024Экономика

ЕС резко увеличил бюджет

Бюджет ЕС на период до 2027 года увеличили на 64,6 миллиарда евро

Фото: Ibrahim Boran / Unsplash

Саммит Евросоюза постановил увеличить рамочный многолетний бюджет сообщества на 64,6 миллиарда евро на период до конца 2027 года, говорится в его итоговом заявлении. Об этом сообщает ТАСС.

В ЕС уточнили, что 50 миллиардов евро из резко увеличенных ассигнований будут направлены на поддержку Украины. Единственным поставленным на фоне этого условием стало требование соблюдения демократических принципов и прав человека, в том числе и меньшинств.

Из оставшихся 14,6 миллиарда евро 7,6 миллиарда станут доппомощью для сопредельных стран, 2 миллиарда пойдут на усиление контроля границ и миграции, а 1,5 миллиарда — на стимулирование военно-технологического развития через оборонный фонд Евросоюза.

Об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине представителями 27 стран-участниц ЕС ранее сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. Выступавший против такого решения премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, что будет выработан механизм контроля разумного использования выделенных Киеву средств, а Будапешту гарантировали, что его деньги не окажутся на Украине».

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      Дмитрий Воронин
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