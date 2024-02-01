ЕС резко увеличил бюджет

Бюджет ЕС на период до 2027 года увеличили на 64,6 миллиарда евро

Саммит Евросоюза постановил увеличить рамочный многолетний бюджет сообщества на 64,6 миллиарда евро на период до конца 2027 года, говорится в его итоговом заявлении. Об этом сообщает ТАСС.

В ЕС уточнили, что 50 миллиардов евро из резко увеличенных ассигнований будут направлены на поддержку Украины. Единственным поставленным на фоне этого условием стало требование соблюдения демократических принципов и прав человека, в том числе и меньшинств.

Из оставшихся 14,6 миллиарда евро 7,6 миллиарда станут доппомощью для сопредельных стран, 2 миллиарда пойдут на усиление контроля границ и миграции, а 1,5 миллиарда — на стимулирование военно-технологического развития через оборонный фонд Евросоюза.

Об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине представителями 27 стран-участниц ЕС ранее сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. Выступавший против такого решения премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, что будет выработан механизм контроля разумного использования выделенных Киеву средств, а Будапешту гарантировали, что его деньги не окажутся на Украине».