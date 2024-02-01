ЕС резко увеличил бюджет
Саммит Евросоюза постановил увеличить рамочный многолетний бюджет сообщества на 64,6 миллиарда евро на период до конца 2027 года, говорится в его итоговом заявлении. Об этом сообщает ТАСС.
В ЕС уточнили, что 50 миллиардов евро из резко увеличенных ассигнований будут направлены на поддержку Украины. Единственным поставленным на фоне этого условием стало требование соблюдения демократических принципов и прав человека, в том числе и меньшинств.
Из оставшихся 14,6 миллиарда евро 7,6 миллиарда станут доппомощью для сопредельных стран, 2 миллиарда пойдут на усиление контроля границ и миграции, а 1,5 миллиарда — на стимулирование военно-технологического развития через оборонный фонд Евросоюза.
Об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине представителями 27 стран-участниц ЕС ранее сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. Выступавший против такого решения премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, что будет выработан механизм контроля разумного использования выделенных Киеву средств, а Будапешту гарантировали, что его деньги не окажутся на Украине».