Эстонию обвинили в попытке «втихаря» надругаться над останками советских воинов

Посольство России в Эстонии: Таллин хочет снести надгробия 38 советских воинов

В Таллине хотят втихаря снести надгробия 38 советских воинов под видом перезахоронения останков. В попытке надругаться над памятью о подвигах солдат Эстонию обвинило посольство России в прибалтийской республике.

Дипломаты сообщили, что Эстонский военный музей анонсировал акцию по перезахоронению останков и информационные таблички появились уже 38 надгробий. Посольство отмечает, что это делается «втихаря», не привлекая внимание общественности и СМИ.

«Расчет прост — не привлекая внимания родственников, выждать полгода с момента установки табличек и в отсутствие возражений демонтировать надгробия, надругавшись над останками под ними», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Вильнюсе уберут Вечный огонь вслед за советским памятником ввиду «отсутствия культурной ценности». Комитет ООН по правам человека постановил приостановить демонтаж, но в столице Литвы проигнорировали постановление организации.