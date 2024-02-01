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13:06, 1 февраля 2024Бывший СССР

Эстонию обвинили в попытке «втихаря» надругаться над останками советских воинов

Посольство России в Эстонии: Таллин хочет снести надгробия 38 советских воинов

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В Таллине хотят втихаря снести надгробия 38 советских воинов под видом перезахоронения останков. В попытке надругаться над памятью о подвигах солдат Эстонию обвинило посольство России в прибалтийской республике.

Дипломаты сообщили, что Эстонский военный музей анонсировал акцию по перезахоронению останков и информационные таблички появились уже 38 надгробий. Посольство отмечает, что это делается «втихаря», не привлекая внимание общественности и СМИ.

«Расчет прост — не привлекая внимания родственников, выждать полгода с момента установки табличек и в отсутствие возражений демонтировать надгробия, надругавшись над останками под ними», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Вильнюсе уберут Вечный огонь вслед за советским памятником ввиду «отсутствия культурной ценности». Комитет ООН по правам человека постановил приостановить демонтаж, но в столице Литвы проигнорировали постановление организации.

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      Алевтина Запольская
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