Евродепутат Вилимски: выделение Украине 50 млрд евро стало плохой новостью в ЕС

Австрийский депутат Харальд Вилимски заявил в Европейском парламенте, что выделение Украине 50 миллиардов евро в качестве помощи стало плохой новостью для налогоплательщиков из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

Глава делегации Австрийской партии свободы в Европарламенте подчеркнул незаинтересованность ЕС в мире и отсутствие у союза какой-либо стратегии для завершения конфликта на Украине.

Евродепутат также выразил свои сомнения в том, что Украина собирается возвращать эту сумму странам-членам союза в будущем. Он отметил, что в это «никто не верит».

Представители партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) из Германии в Европарламенте ранее заявили о нежелании принимать Украину в состав Евросоюза.

На саммите ЕС от 1 февраля было одобрено решение о выделении финансовой помощи Украине от стран-участниц ЕС в размере 50 миллиардов евро.