Европейский депутат назвал плохой новостью выделение ЕС помощи Украине
Австрийский депутат Харальд Вилимски заявил в Европейском парламенте, что выделение Украине 50 миллиардов евро в качестве помощи стало плохой новостью для налогоплательщиков из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.
Глава делегации Австрийской партии свободы в Европарламенте подчеркнул незаинтересованность ЕС в мире и отсутствие у союза какой-либо стратегии для завершения конфликта на Украине.
Евродепутат также выразил свои сомнения в том, что Украина собирается возвращать эту сумму странам-членам союза в будущем. Он отметил, что в это «никто не верит».
Представители партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) из Германии в Европарламенте ранее заявили о нежелании принимать Украину в состав Евросоюза.
На саммите ЕС от 1 февраля было одобрено решение о выделении финансовой помощи Украине от стран-участниц ЕС в размере 50 миллиардов евро.