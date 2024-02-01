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16:59, 1 февраля 2024Мир

Европейский депутат назвал плохой новостью выделение ЕС помощи Украине

Евродепутат Вилимски: выделение Украине 50 млрд евро стало плохой новостью в ЕС
Гаральд Вилимски

Гаральд Вилимски. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Австрийский депутат Харальд Вилимски заявил в Европейском парламенте, что выделение Украине 50 миллиардов евро в качестве помощи стало плохой новостью для налогоплательщиков из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

Глава делегации Австрийской партии свободы в Европарламенте подчеркнул незаинтересованность ЕС в мире и отсутствие у союза какой-либо стратегии для завершения конфликта на Украине.

Евродепутат также выразил свои сомнения в том, что Украина собирается возвращать эту сумму странам-членам союза в будущем. Он отметил, что в это «никто не верит».

Представители партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) из Германии в Европарламенте ранее заявили о нежелании принимать Украину в состав Евросоюза.

На саммите ЕС от 1 февраля было одобрено решение о выделении финансовой помощи Украине от стран-участниц ЕС в размере 50 миллиардов евро.

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