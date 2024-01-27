ТАСС: партия Вагенкнехт выступила против расширения ЕС за счет принятия Украины

В Берлине делегаты немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) единогласно утвердили программу для новых выборов в Европарламент 9 июня. В ней партия Вагенкнехт выступила против расширения ЕС за счет принятия Украины, сообщает агентство ТАСС.

В рамках озвученного делегатами моратория предлагается упразднение ряда военных европейских структур, а также отвергается начало переговоров о приеме в объединение с Украиной, Молдавией и Грузией.

В своей программе BSW называет конфликт на Украине «кровавой опосредованной войной между США и Россией». Также члены партии убеждены: для мотивации России на мирные переговоры необходимо немедленно остановить поставку оружия Украине. Кроме того, конфликт с Россией ставит под угрозу обеспечение долгосрочной безопасности в Европе, отметили члены BSW.

«Мы хотим возобновить поставки нефти и газа из России и заключить долгосрочные контракты в энергетической сфере. Экономические санкции ЕС едва ли затронули Россию и не остановили войну на Украине, но причинили значительный вред европейской экономике и снизили ее конкурентоспособность», — отмечается в предвыборной программе BSW.

Ранее сообщалось, что съезд партии Вагенкнехт в Германии начался с благодарности Красной армии. В своем обращении новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан, вопреки заявлениям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, подчеркнула, что именно советские солдаты, а не представители союзных армий, освободили концлагерь Аушвиц.