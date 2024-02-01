Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:56, 1 февраля 2024Из жизни

Друзья отведали опасный деликатес и попали в реанимацию

New York Post: в Бразилии мужчина съел подаренный деликатес и умер

Фото: Jim Ruymen / Reuters

В бразильском городе Аракрус, штат Эспириту-Санту, друзья попали в реанимацию после того, как отведали иглобрюха — опасную рыбу, считающуюся деликатесом. Об этом сообщает издание The New York Post.

46-летний Магно Сергио Гомес получил иглобрюха в подарок от знакомого. До этого они никогда не пробовали эту ядовитую рыбу. Друзья решили рискнуть, вместе выпотрошили ее, сварили и съели с лимонным соком.

Примерно через час и тот и другой почувствовали себя плохо. Когда у Гомеса начал неметь рот, он понял, что ему нужен врач. По дороге в больницу онемение распространилось по всему телу, после чего произошла остановка сердца. Медикам удалось реанимировать мужчину лишь спустя восемь минут. После этого в течение 35 дней они безуспешно пытались его спасти.

Врачи сказали семье, что он умер от яда, который быстро достиг его головы. Спустя три дня после госпитализации у него случилось несколько приступов, которые в значительной степени повлияли на его мозг. После этого шансов на выздоровление почти не было

Мириан Гомес Лопессестра Магно Сергио Гомеса

Друг Гомеса также попал в больницу. Он оказался удачливее и остался в живых, однако до сих пор ходит с трудом.

Материалы по теме:
«Нельзя просто так взять и стать людоедом» Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
«Нельзя просто так взять и стать людоедом»Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
19 сентября 2018
«Гниение не мешает вкусу» Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
«Гниение не мешает вкусу»Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
6 сентября 2019

Мясо многих рыб семейства иглобрюхих содержит нервно-паралитический яд тетродотоксин. Он вызывает онемение губ и языка, головокружение и рвоту. Затем у пострадавших учащается сердцебиение, падает кровяное давление и начинается мышечный паралич, который приводит к остановке дыхания. Несмотря на это, в Юго-Восточной Азии иглобрюхи считаются деликатесом. При правильном приготовлении концентрация яда снижается, что делает рыбу пригодной к употреблению.

Ранее в индонезийском городе Проболинго четыре человека отравились ядовитой рыбой фугу. Ядовитую рыбу попробовала вся семья: мать, отец и двое сыновей. Иглобрюх, которого они поймали и приготовили, стал первым, что они съели после поста.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Орбан ничего не получил». Как ЕС добился от Венгрии согласия на выделение 50 миллиардов евро для Украины?

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      Чиновник рассказал о расходах на кота в половину зарплаты

      Стало известно о совместном вкладе Японии и Индии в покорение Луны

      На популярного блогера во время прямого эфира напал разъяренный олень

      Пашинян заявил о необходимости поменять конституцию Армении

      В Индии зафиксировали рекордный отток капитала

      Российские грабители отобрали у китайца 18 миллионов рублей и получили срок

      США обвинили Иран в производстве атаковавшего американскую базу дрона

      Пассажир ударил стюардессу и угодил в тюрьму на полгода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше