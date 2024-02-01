Друзья отведали опасный деликатес и попали в реанимацию

New York Post: в Бразилии мужчина съел подаренный деликатес и умер

В бразильском городе Аракрус, штат Эспириту-Санту, друзья попали в реанимацию после того, как отведали иглобрюха — опасную рыбу, считающуюся деликатесом. Об этом сообщает издание The New York Post.

46-летний Магно Сергио Гомес получил иглобрюха в подарок от знакомого. До этого они никогда не пробовали эту ядовитую рыбу. Друзья решили рискнуть, вместе выпотрошили ее, сварили и съели с лимонным соком.

Примерно через час и тот и другой почувствовали себя плохо. Когда у Гомеса начал неметь рот, он понял, что ему нужен врач. По дороге в больницу онемение распространилось по всему телу, после чего произошла остановка сердца. Медикам удалось реанимировать мужчину лишь спустя восемь минут. После этого в течение 35 дней они безуспешно пытались его спасти.

Врачи сказали семье, что он умер от яда, который быстро достиг его головы. Спустя три дня после госпитализации у него случилось несколько приступов, которые в значительной степени повлияли на его мозг. После этого шансов на выздоровление почти не было Мириан Гомес Лопес сестра Магно Сергио Гомеса

Друг Гомеса также попал в больницу. Он оказался удачливее и остался в живых, однако до сих пор ходит с трудом.

Мясо многих рыб семейства иглобрюхих содержит нервно-паралитический яд тетродотоксин. Он вызывает онемение губ и языка, головокружение и рвоту. Затем у пострадавших учащается сердцебиение, падает кровяное давление и начинается мышечный паралич, который приводит к остановке дыхания. Несмотря на это, в Юго-Восточной Азии иглобрюхи считаются деликатесом. При правильном приготовлении концентрация яда снижается, что делает рыбу пригодной к употреблению.

Ранее в индонезийском городе Проболинго четыре человека отравились ядовитой рыбой фугу. Ядовитую рыбу попробовала вся семья: мать, отец и двое сыновей. Иглобрюх, которого они поймали и приготовили, стал первым, что они съели после поста.