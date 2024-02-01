Глава Пентагона извинился за свою тайную госпитализацию

Глава Пентагона Остин извинился перед Байденом за свою тайную госпитализацию

Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что поступил неправильно, не проинформировав руководство США о своей госпитализации. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Я должен был сообщить о моем диагнозе президенту, коллегам и американской общественности. Принимаю на себя всю ответственность и прошу прощения», — заявил он.

Министр обороны рассказал, что уже извинился непосредственно перед Джо Байденом. «Президент отреагировал теплосердечно и любезно, отметив, что полностью доверяет мне», — добавил он.

Ранее Остин отверг намерение уйти в отставку на фоне онкозаболевания и скандала вокруг его необъявленной госпитализации.

Запоздалое сообщение о госпитализации Остина 1 января стало предметом критики оппонентов американского лидера Джо Байдена. По данным издания Politico, Пентагон скрывал от Белого дома госпитализацию Остина в течение трех дней.