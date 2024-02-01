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19:06, 1 февраля 2024Мир

Глава Пентагона отверг намерение уйти в отставку на фоне болезни

Глава Пентагона Остин не планирует уходить в отставку в связи с онкозаболеванием

Фото: Leah Millis / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин отверг намерение уйти в отставку на фоне онкозаболевания и скандала вокруг его необъявленной госпитализации. Его цитирует РИА Новости.

«Нет», — заявил он на пресс-конференции, комментируя такую возможность.

В конце января министр обороны США впервые появился на публике после операции по удалению рака простаты. Остин выступил по видеосвязи на встрече по военным потребностям Украины. Журналисты отмечали, что он заметно похудел и выглядел изможденным.

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Запоздалое сообщение о госпитализации Остина 1 января стало предметом критики оппонентов американского лидера Джо Байдена. По данным издания Politico, Пентагон скрывал от Белого дома госпитализацию Остина в течение трех дней. На этом фоне звучали призывы уволить министра, однако он сам отказался добровольно уходить. В Белом доме назвали поведение Остина проблемой, выразив надежду, что такое больше не повторится.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, в свою очередь, объяснил несвоевременное извещение о госпитализации Остина тем, что выявленный у главы Пентагона рак простаты является «глубоко личным» вопросом. Он также подтвердил информацию о том, что полномочия министра обороны США во время операции Остина временно переходили к замминистра обороны Кэтрин Хикс.

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      Алина Гончарова
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