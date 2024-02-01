Из одного российского города появятся регулярные автобусные рейсы в Турцию

Из Ростова-на-Дону в Стамбул появятся регулярные автобусные рейсы

Министерство транспорта России получило заявку на выполнение регулярных автобусных перевозок из Ростова-на-Дону в Стамбул. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ожидается, что рейсы появятся с 1 марта. Выезд из российского города запланирован на девять часов утра по вторникам, пятницам и воскресеньям. Прибытие в Турцию — в час ночи по четвергам, воскресеньям и вторникам соответственно.

Стоимость билета в одну сторону — 110 долларов (около 10 тысяч рублей). В Минтрансе сообщили, что автобус будет заезжать также в Семикаракорск, Зимовники, Сальск, Пятигорск, Нальчик, Трабзон. Часть маршрута пройдет по территории Грузии.

Таким образом в дороге отечественные туристы проведут более двух суток. Каждые четыре часа будут осуществляться санитарные остановки.

Ранее летевший над Турцией пассажирский самолет Turkish Airlines экстренно сменил курс и вернулся в аэропорт отправления после удара молнии. Нештатная ситуация произошла на рейсе Boeing 737 из Стамбула в Анталью 29 января.